بنغازي .. تفاصيل القبض على تاجـر الـسـلاح الشهير بـ”برعي” بمنطقة الوحيشي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القاء القبض على المدعو شادي شريف جمعة مصري الجنسية الملقب (برعي) وهو أحد بائعي الخمور والمخدرات بمنطقة الوحيشي بما يعرف كشك الحاوي ويمتهن الإتجار بالأسلحة النارية.

وبحسب مديرية الامن، عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شُرطة بوعطني عن أحد مُروجي المخدرات وتاجر أسلحة نارية بمنطقة الوحيشي المدعو شادي شريف جمعة مصري الجنسية الملقب (بُرعي) حيث أفادت التحريات بأنه يعمل كبائع لهذه السموم بمنطقة الوحيشي كشك الحاوي وعمل أيضا بمنطقة بوهديمة في مايعرف بكشك الحفرة ويتقاضى مبالغ مالية مقابل بيعه هذه الآفة المُدمرة .

وأفادت التحريات بتواجده بمنطقة شبنة وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المدعو شادي شريف جمعة وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري تم أنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة وعند وصول أعضاء التحريات تم مراقبة المنزل الذي يختبئ به الشخص سالف الذكر وتم مداهمة المنزل والقبض عليه وبحوزته سلاح ناري نوع مسدس .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه إعترف بما نُسب إليه من تجارة حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة والإتجار بالأسلحة النارية وبتفتيش هاتفه تم العثور على صور وهو يحمل اسلحة نارية ويرتدي ملابس عسكرية وكيفية ترويج المخدرات عبر تطبيق الماسنجر .

وأفاد أيضا بتنقله مابين منطقة بوهديمة والوحيشي للعمل بترويح المخدرات والمواد المُسكرة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة..