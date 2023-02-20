مجلس النواب: ميزانية الحكومة الليبية بلغت 89 مليار دينار العام الماضي

كشف مجلس النواب، عن أن الميزانية المخصصة للحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، بلغت 89 مليار دينار تقريباً، خلال العام الماضي.

وكان على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الإثنين برئاسة النائب الأول للمجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس، عبد الهادي الصغير، عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون الرياضة والنقابات والميزانية العامة للحكومة الليبية، ستسكمل نقاشاتها غداً الثلاثاء.

وناقش أعضاء المجلس الرقابة على التمويل من الخارج كأحد بنود قانون الرياضة المكون من 192 مادة، بدوره أوضح النويري أن القانون أحيل إلى اللجنة التشريعية وشاركت في إعداده اللجنة المختصة بالرياضة في المجلس.