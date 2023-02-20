شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن الجبل الأخضر لـ 7 أيام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مدن الجبل الأخضر ستشهد انقطاعات جزئية للتيار الكهربائي اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الأيام الخمس أو السبع القادمة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال تطوير شبكة النقل بالمنطقة الشرقية والتجهيز لاستكمال العمل بمشروع محطة طبرق الغازية تستغرق من خمسة إلى سبعة أيام اعتبارًا من اليوم الأثنين الأمر الذي يترتب عليه انقطاعات جزئية في مدن الجبل الأخضر طيلة الفترة المذكورة .

وفي سياق منفصل يتواصل وصول المعدات وقطع الغيار عبر ميناء طرابلس البحري موردة من شركه ( GE) الأمريكية استعدادا للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين الثانية من قبل شركة (GE) الأمريكية والسادسة من قبل شركة سيمنس الألمانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.