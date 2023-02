الرئاسي: جنوب إفريقيا وجزر القمر تؤكدان دعم ليبيا في مسار المصالحة الوطنية

عبّر كل من رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” ورئيس جزر القمر “غزالي عثماني” عن دعمهما لليبيا في مسار المصالحة الوطنية وكل ما من شأنه المساعدة على استقرار البلاد.

ووفق إعلام الرئاسي فقد أثنى الرئيسان على عمل اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، مؤكدين خلال لقائهما على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا؛ النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأن الاتحاد الإفريقي سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جهته أشاد اللافي بالتجربة التي تملكها جنوب إفريقيا في تحقيق المصالحة الوطنية وإمكانية أن تستفيد ليبيا من هذه التجارب، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

المصدر: النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”

