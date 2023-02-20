الحكومة الليبية المكلفة تجرى صيانة لمحطة تحلية مياه “بوترابة” ببلدية المرج

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع نائب رئيس الحكومة، رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، علي القطراني.

وأطلع باشاغا، على نتائج الجولة التي قام بها رئيس وأعضاء غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة المُشكلة من قِبل رئيس الوزراء لمتابعة ما جرى في بلدية المرج من هزات أرضية الأيام الماضية، وأهم الاحتياجات الضرورية الواجب توفرها في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بعد إعلان حالة التأهب القصوى من قبل الحكومة الليبية تحسباً لأي طارئ.

وناقش الاجتماع صيانة محطة تحلية مياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب، حيث تم إعطاء الأولوية للبدء الفوري في صيانة هذه المحطة ذات الأهمية القصوى لمدينة المرج وضواحيها.

كما تم التواصل مع الشركة المنفذة لهذا المشروع ودعوة إدارتها للحضور إلى بلدية سرت لإتمام الإجراءات اللازمة بشأن بدء العمل فوراً لتشغيل محطة تحلية مياه بوترابة.

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