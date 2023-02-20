لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تشرع في صيانة وتطوير مجمع الكليات الطبية في جامعة بنغازي

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شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في صيانة وتطوير مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي، حيث تمت المباشرة في حملة النظافة العامة وتقليم الأشجار الجافة والطلاء داخل جامعة بنغازي.

وأكدت اللجنة استمرارها بأعمال إنشاء واستكمال مبنى كلية التربية البدنية بجامعة بنغازي والذي يتضمن إنشاء وتجهيز مبنى مقسم الى قسمين، قسم اداري خاص بمكاتب أعضاء التدريس والمكاتب الإدارية ويحتوي على 14 مكتب اداري، ومبنى دراسي يحتوي على 10 قاعات دراسية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه، ومساحات خضراء، وموقف سيارات خاص بالكلية، وتنفيذ طريق رابط بين كلية التربية بالطريق الرئيسي للجامعة.