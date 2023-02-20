اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعلق على إطلاق سراح اللواء عبدالله منصور

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الاثنين بالإفراج عن الشاعر واللواء عبدالله منصور ووصفتها بالخطوة الهامة لإرساء مباديء العدالة وتعزيز سيادة القانون والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية.

وقالت اللجنة في بيان لها أن مثل هذه المبادرات تُفضي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتُسهم في تسوية أوضاع السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم، أو انتهت مُدة محكوميتهم.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستُسهم بشكلٍ كبير في دعم جُهود المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني، وطي صفحة الماضي.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مُطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء، وأن تشمل إجراءات الإفراج كل ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية، أو من لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.