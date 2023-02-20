زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب تركيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الإثنين بوقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على عمق كيلومترين بمنطقة الحدود التركية السورية.

وحسب شهود عيان نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء فإنه هنالك سماع أصوات المزيد من دمار المباني في المنطقة بفعل هذا الزلزال.

وحددت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق وكالة الأنباء الفرنسية بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

وبحسب صحافي لوكالة الأنباء الفرنسية في المكان، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة. وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة اصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

وكانت تركيا وسوريا عرضة في 6 فبراير/شباط لزلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات وأحدث دمارا هائلا، قتل فيه أكثر 45 ألف شخص، وفقا لآخر حصيلة رسمية.