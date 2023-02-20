القريو: الليبية للاستثمار تبارك الحكم بمعاقبة المدراء السابقين لشركة FM كابيتل ببريطانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2023

قال مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن المؤسسة تبارك حكم المحكمة البريطانية الصادر اليوم والذي قضى بمعاقبة المدراء السابقين لشركة FM كابيتل ببريطانيا على خلفية قضايا متنازع عنها معها.

وأضاف القريو في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن هذا الحكم يعتبر انتصارا قضائيا آخر لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار والممثلة في هذه القضية بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية أصول المؤسسة ومعالجة الارث السابق المستلم منذ انشاء هذه المحافظ سنة 2009.

وتابع القريو تصريحه قائلاً، “انه بتاريخ 20/02/2022 أصدرت المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية في الممكلة المتحدة حكما نهائيا يقضي منطوقه بإدانة المدير السابق لشركة FMCP وأطراف أخرى بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة والكسب غير المشروع والسجن 7 سنوات و6 أشهر و3 سنوات و6 أشهر على التوالي، بينما حُكم على أحد الاطراف بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ”.

واعتبر أن هذا الحكم يأتي تتويجا للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة FMCP والذي مضمونه ان المدير السابق كان مسؤولاً عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية حيث اقرت المحكمة ان مبلغ التعويض يتراوح ما بين 20 و25مليون دولار .

وتعود خلفيات هذه القضية الي سنة 2014 بعد أن اصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار التعليمات برفع دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة FMCP ومحفظة ليبيا افريقيا دعوى ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.