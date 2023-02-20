الدبيبة يُشيد بجهود فرق الإنقاذ الليبية خلال مشاركتهم في العمليات الإنسانية بمناطق جنوب تركيا

طرابلس 20 فبراير 2023 (وال)- أشاد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بجهود فرق الإنقاذ الليبية في مساعدة الفرق التركية في أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث والإسعاف الميداني خلال مشاركتهم في العمليات الإنسانية في المناطق التي ضربها الزلزال جنوب تركيا.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الإثنين بديوان مجلس الوزراء، فرق الإنقاذ الليبية بعد إنتهاء أعمالها المكلّفة بها في تركيا بحضور وزيرا الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

وأكد الدبيبة على ضرورة الاستمرار في تدريب هذه العناصر ورفع كفاءتهم، وتفعيل عمل هيئة الإغاثة والرفع من جاهزيتها. (وال)

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