مصري الجنسية..شرطة بوعطني تضبط (بُرعي) أحد بائعي الخمور والأسلحة بمنطقة الوحيشي

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني ضبط أحد بائعي الخمور والمخدرات بمنطقة الوحيشي مصري الجنسية.

وأوضحت المديرية أن المركز تمكن من ضبط المدعو شادي شريف جمعة مصري الجنسية الملقب (برعي) بما يعرف (كشك الحاوي) ويمتهن الاتجار بالأسلحة النارية.

وأكدت أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شُرطة بوعطني عن أحد مُروجي المخدرات وتاجر أسلحة نارية بمنطقة الوحيشي المدعو شادي شريف جمعة مصري الجنسية الملقب (بُرعي).

وذكرت أن التحريات أفادت بأنه يعمل كبائع لهذه السموم بمنطقة الوحيشي كشك الحاوي وعمل أيضا بمنطقة بوهديمة في مايعرف بكشك الحفرة ويتقاضى مبالغ مالية مقابل بيعه هذه الآفة المُدمرة.

وأشارت المديرية إلى أن التحريات أكدت بتواجده بمنطقة شبنة وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المدعو شادي شريف جمعة.

ولفتت إلى أن أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة وعند وصول أعضاء التحريات تم مراقبة المنزل الذي يختبئ به الشخص سالف الذكر وتت مداهمته والقبض عليه وبحوزته سلاح ناري نوع مسدس.

وأوضحت مديرية الأمن إلى أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه من تجارة حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة والاتجار بالأسلحة النارية.

وذكرت أنه بتفتيش هاتفه تم العثور على صور وهو يحمل أسلحة نارية ويرتدي ملابس عسكرية وكيفية ترويج المخدرات عبر تطبيق الماسنجر.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهم أفاد أيضا بتنقله مابين منطقة بوهديمة والوحيشي للعمل بترويج المخدرات والمواد المُسكرة.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.