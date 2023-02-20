مشترطة الاشتراك في نظام الأقساط..العامة للكهرباء تعفي المواطنين من الديون السابقة

أخبار ليبيا 24

أصدرت الشركة العامة للكهرباء قرارًا بإلغاء الديون السابقة لشريحة المنازل لكل المستهلكين للتيار الكهربائي سواء كان المنزل بالعداد أو بدون عداد.

واشترطت الشركة في قرارها رقم 92 لسنة 2023 الاشتراك في نظام الأقساط المصرفية بقسط شهري بسيط حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمنزل بعداد أو بدون عداد.

وأكدت شركة الكهرباء أنه سيتم تخفيض تسعيرة الكهرباء الجديدة بقيمة 25 درهم علما بأن التسعيرة الجديدة لغير المشتركين في نظام الأقساط أصبحت بقيمة 40 درهم ويسري قرار الإعفاء على المشتركين في الأقساط المصرفية لمدة 6 أشهر.

ووجهت الشركة العامة للكهرباء النداء للمواطنين بالتوجه إلى مكاتب خدمات المستهلكين في كل المناطق للاشتراك في الأقساط المصرفية قبل فوات الأوان.

أوضحت الشركة أنها أصدرت هذا القرار بعد عزوف المواطنين على سداد قيمة فواتير الكهرباء وللسعي للمحافظة على استمرارية الكهرباء.