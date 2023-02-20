الدبيبة: السلطة القضائية حصن الليبيين من إسقاط الدولة ومؤسساتها

شارك رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة في احتفالية وزارة العدل باستكمال أعمال صيانة وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة تفعيله ضمن خطة عودة الحياة بعد الأضرار والدمار الذي لحق به جراء الحرب.

وأكد الدبيبة في كلمته على ضرورة رفع قدرة الكوادر القانونية، والتنسيق المستمر مع السلطة القضائية باعتبارها حصن الليبيين ضد إسقاط الدولة الليبية ومؤسساتها وأن تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية التي لن تتراجع عن التعاون مع السلطات القضائية لتحقيقه بين أبناء الوطن مهما كان إنتمائهم السياسي.

وشارك في الاحتفالية وزيرة العدل والنائب العام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمدعي العسكري العام المُكلف ورئيس ديوان المحاسبة.، وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية.