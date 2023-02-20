أحد حكماء طبرق لوكالتنا: داعش لم يقف عند حدود دولة بعينها.. بل توغل وسيطر على أدمغة شبابنا وأوهمهم بالقتال

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كلٌ منا يفعل ما يرضي ضميره، فإن كان ضميره حيّ.. فسيعم الخير، وإن كان ميتًا.. فإنّه مصابٌ جلل.

هكذا ابتدئ الحاج العبد حسين حمد اسنيني، حديثهُ لوكالة «أخبار ليبيا 24».. يواصل أنا شخصٌ لا يملك سوى «لسانه» لقول كلمة الحق، ولكنني لم أبخل يومًا قط على عملية الكرامة، بل أخبرت الناس بالحقيقة، وحاولت مرارًا وتكرارًا أن أوضح مبدأها وقضيتها وأهدافها لأهل مدينتي طبرق.

العبد: قدمتُ الدعم لعملية الكرامة، وبالأخص كتيبة «309»، لم أبخل عن دعم أبناء بلادي، ولم استخسر جهدًا ولا طاقة في دعم عملية الكرامة، كرامة ليبيا التي أكرم بها أبنائها بلادهم.

يواصل.. لقد قدمت قبائل ليبيا الدعم إلى عملية الكرامة، الدعم المادي، المعنوّي.. والأسمى من ذلك بكثير هو تقديمها لأبناءها.. وحمدًا لله أن قبيلة اسنينات قدمت عددًا من أبناءها دفاعًا عن ليبيا، وكرامة ليبيا وسيادتها.

أبناءنا، علاء أبو العبد السنيني، ومفتاح البسّ.. رفعا رؤوس ليبيا وقبيلة السنينات.

يُكمل الحاج العبد الحديث لوكالتنا..مدى عُمرى لم أسمع بذبح الليبين لبعضهم، ولكن في أثناء سيطرة داعش على مُدننا.. انتشرت هذه الحادثة وهذه الأفعال الشنيعة الوحشية، وهذا بفعل سيطرة داعش على عقول شبابنا وخداعهِ لهم.. لقد سيطر على عقولهم وأوهمهم بالكثير!

يُكمل.. في وقتنا كنا لا نرفع السلاح في وجوهنا، لأننا نعتبره فعلٌ جبان، بل كنا نتقاتل وجهًا لوجه، حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان القتال بالسيف؛ لأنه أشجع وأكثر قوةً وثباتًا.

لأن مقابلة أسيف أشجع، من رصاصةً غادرة!

إن داعش لا يتوقف عند حدود دولة واحدة أو خلف حدود بعينها ولكنه تتوسع ويتغللُ في كل مكان.. مسيطرًا على عقول شبابنا، والاستحواذ على فكرهم، واستغلالهم أبشع استغلال.

أدعو مشائخ القبائل، وعمداء البلديات، وأصحاب العقول النيّرة، لتثقف أبنائهم وشبابهم، وتنوير عقولهم.. أدعو الجميع لتحكيم صوت العقل والمنطق.. ولا شكّ بأن ما تشهده ليبيا هذه الآونة من تعثر الحال هو بسبب الذنوب.. !

ويستشهدُ العبد بموقفٍ.. «مثل الربى في المصارف.. نحن أحيانًا نستصغر هدا الفعل ولكنه حقًا فعلٌ مشين!»

يُكمل الحاج العبد الحديث لوكالة أخبار ليبيا 24 .. عندما بدأت عملية الكرامة، وكان في بدايات نشأتها، كنت أحاول دعمها بما استطيع؛ حيثُ كنت أذهب إلى التجمعات الاجتماعية وأحاول جمع قيمة مالية لدعم أبناء الجيش الوطني ومساندتهم في المحاور.

وبالحديث عن ملف المهجّرين من بيوتهم جراء الحرب على الإرهاب، وبسبب مطاردة التنظيمات الإرهابية لأبناءهم، قال الحاج العبد.. لقد تكاتفنا جميع من أجل أن نكون حاضنين لأخوتنا المهجّرين، وفتحنا بيوتنا لهم، وحاولنا بأقصى جهودنا أن نلملم جراحهم وأن نكون خير عون لهم في أزمتهم، وألا نزيد من تعميق جراحهم.

وختم الحاج العبد حديثهُ بإلقاء بعض الأبيات الشعرية الشعبية، واسى فيها الأمهات الثكالى وأكد أن فاجعتهن على أبناءهن هي فاجعة فقدٍ لكل الليبيين، ودعاهن للفخر بهم.. لأنهن أنجبن رجالاً أحرارًا.. لبوا نداء وطنهم وقدموا أرواحهم فداءً.