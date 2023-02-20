اللافي وإبراهيم الدبيبة يطلعان باتيلي على جهود حكومتهما لإنجاز الانتخابات

قدم وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال السياسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمستشار السياسي للحكومة إبراهيم الدبيبة، وعادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إحاطة بشأن إجراءات حكومة الدبيبة المتعلقة بالشفافية وتقديم الخدمات للبلديات.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار الشؤون السياسية، عقدوا اليوم الإثنين، بمقر السفارة الليبية في تونس، اجتماعا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وعدد من أعضاء الإدارة السياسية بالبعثة، لمتابعة الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات.

وأثنى باتيلي، على جهود حكومة الدبيبة في المهام المناطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بعدد من الإجراءات والمناشط التي تؤكد جديتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وقدم عادل جمعة، جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكافة البلديات وتفعيل الإدارة المحلية في مختلف المجالات، الذي يهدف إلى خلق استقرار وتنمية تساعد في خلق بيئة إيجابية لتنفيذ الانتخابات في ظروف جيدة.

كما قدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، إحاطة مختصرة حول نشاط اللجنة ومتابعتها لاستعدادات كافة القطاعات ذات العلاقة بالانتخابات، وتنسيق الجهود مع المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وأكد المبعوث الأممي، أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، تؤكد دعمها لجهوده، للمضي نحو الانتخابات، وذلك خلال جولته الأيام الماضية، وفقا للبيان ذاته.