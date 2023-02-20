القبض على أجنبي يبيع المخدرات والأسلحة ببنغازي

أعلن مركز شُرطة بوعطني التَابع لِمُديريِّة أمن بنغازي عَن إلقاء القبض على أحد مُروجي المُخدرات وَتُجار الأسلحة النارية مصري الجنسية وَكان يعمل في تجارة المخدرات بِمنطقتيْ الوحيشي وبوهديمة.

وقال بلاغ لداخلية باشاغا إن رئيس مركز شُرطة بوعطني، وبعد ورود معلومات إلى أعضاء التحرِّيات، أصدر تَعليماته بِالبحث وَالتحرّي وَضبط المدعُو المذكور، وَبِمُتابعة رئيس وحدة التحقيق وَالتحرّيات بِالمركز، اِنتقلَ أعضاء التحرِّيات إلى منطقة شبنة الذي أفادت التحرِّيات عَن وجُود المُتهم بِهَا، وَعند وصُول الأعضاء قَامُوا بِمُراقبة المنزل الذي يختبي بِه الشخص سالف الذكر وَتمَّ مُداهمته وَالقبض عليه وَبِحوزته سلاح ناري نُوع (مسدس)، وَتمَّ الاِنتقال به إلى المركز.

وَأضاف البلاغ نه بِالاِستدلال معه اِعترف بِما نُسب إليه مِن تجارة حبُوب الهلوسة وَمادة الحشيش المُخدرة، وَالاِتجار بِالأسلحة النارية، وَبِتَّفتيش هاتفه تم العثور على كيفية ترويج المُخدرات عبر تطبيق (الماسنجر)، وَأفاد أيضًا بِتنقله مَا بيّن منطقتي بوهديمة وَالوحيشي؛ للعمل على ترويج المُخدرات وَالمواد المُسكرة، وَاُتخذت كافة الإجراءات القَانُونية حياله وَتمَّ إحالته إلى النيابة العَامة.