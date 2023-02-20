مساعدات مالية للحركات السودانية مقابل الخروج من ليبيا

وعدت السلطات الليبية بتقديم مساعدات مالية للحركات المسلحة في دارفور، لتشجيعها لمغادرة الاراضى الليبية.

ووفق صحيفة الجريدة السودانية، الصادرة اليوم الاثنين، كشفت مصادر موثوقة عن بدء حركات مُسلحة في دارفور فعليا سحب جنودها من ليبيا، وذلك عقب منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنّ لجنة (5+5) العسكرية الليبية، اعتمدت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد بالتعاون مع السودان والنيجر المجاورين.

وقال مسؤول عسكري يتبع لحركة موقعة على السلام في السودان،إن “لجنة 5+5 التي كونتها حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، بحسب الصحيفة .

ومنحت قوات خليفة حفتر الحركات المسلحة السودانية وكل المقاتلين الأجانب 6 أشهر لمغادرة الاراضي الليبية”.

وكشف عن وعود قدمتها السلطات الليبية بتوفير مبالغ مالية لمساعدة الحركات المسلحة على سحب جنودها. كما أشار إلى أن قوة عسكرية تتبع لتجمع قوى تحرير السودان التي يقودها عضو مجلس السيادة الإنتقالي الطاهر حجر على رأسها القائد العام للقوات عبود آدم خاطر، غادرت مواقع كانت تؤمنها في غرب ليبيا قبل نحو اربعة اسابيع وأفاد أن القوة اتجهت نحو دولة تشاد وهي في طريقها للسودان للتمركز في مواقع محددة بولاية شمال دارفور.

كذلك أوضح المسؤول العسكري السوداني أن الجيش السوداني، وبالتنسيق مع ليبيا ومصر وتشاد والنيجر والأمم المتحدة، يعمل على إخراج الحركات المسلحة من ليبيا.