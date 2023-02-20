القبض على تشكيل عصابي خطير بمدينة مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي بمدينة مصراتة.

وبحسب المعلومات، وفقًا للداخلية فأن التشكيل العصابي يتكون من شخصين ليبيين المدعو “ح . س” والمدعو “م . س”، وشخص مصري الجنسية يدعى “م . خ”؛ كونهم مطلوبين على ذمة قضية سرقة أجهزة تكييف من مبنى التضامن الإجتماعي بمدينة مصراتة.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم سبعة عشرة سرقة من داخل المدينة من ضمنها سطو على مركبات المواطنين، بالإضافة إلى ارتكابهم لعمليات سرقة من داخل منازل.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.