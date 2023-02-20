الخطابي: بعد التعديلات الدستورية لا يوجد نقاط خلافية بين مجلسي النواب والدولة

قال عضو مجلس النواب “المبروك الخطابي”، أنه تم اليوم خلال جلسة مجلس النواب مناقشة المادة الثانية من قانون الرياضة، وحولنا مشروع القاعدة الدستورية لمجلس الدولة حتى يتم التصويت عليها اليوم، وأتمنى أن يتفهم المجلس القاعدة الدستورية مع الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.

أضاف في تصريحات صحفية أنه بعد التعديلات الدستورية لا يوجد نقاط خلافية بين المجلسين، والآن لا توجد أي حجة لمجلس الدولة بخصوص الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية التي تتوافق مع رغباتهم، وأتمنى أن يتعاطى المجلس بشكل إيجابي حتى ننتقل للخطوة الثانية وهي تشكيل لجنة لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واختتم: “لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن في حال رفض مجلس الدولة القاعدة الدستورية فإن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، ولا يوجد أي مبررات لمجلس الدولة لرفض القاعدة الدستورية وأتوقع أن يتم التصويت عليها.”