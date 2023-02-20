بإقتحام وكرين… اللواء 444 قتال يعلن بدء حملة لإقتحام أوكار الرذيــلة ومعاقبة المتورطين بإيجار الشقق والاستراحات – صور

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين عن بدء حملة لإقتحام أوكار ممارسة الرذيـ ـلة والدعـ ـارة وقفلها ومعاقبةِ المتورطين بإيجار الشّقق والإستراحات .

ويأتي ذلك في في إطار عملِ مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي باللّواء 444 قِتال من أجل فرض الأمن والحفاظ على الآداب العامّة .

وفي السياق، اقتحمت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال، عدد وكرَيْنِ اثنين اتُّخذِتا لممارسة الرذيــلة وبيع الخمور والمخدرات، حيث ضُبِط فيهما عدداً من الشباب والبنات وذلك عقب شّكاوى مقدّمة من الجيران.

وبحسب «اللواء 444 قتال»، جاري التحقيق مع المتهمين وسيُحالون للنيابة العامة .

وأضاف اللواء أن القانون اللّيبي يعاقب كلّ من يقومُ بأعمالٍ تخدِش الحياءَ وتُخِلُّ بالآداب العامة .