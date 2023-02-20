تزامنا مع وقوع زلزال جديد.. الدبيبة يستقبل فرقه الإنقاذية القادمة من تركيا

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء، فرق الإنقاذ الليبية المكونة من أجهزة طب الطوارئ والدعم، والطب العسكري، والخدمات العلاجية، وهيئة السلامة المدنية، والمباحث الجنائية، ومفوضية الكشافة والمرشدات، بعد انتهاء أعمالها المكلّفة بها في تركيا.

جاء ذلك تزامناً مع وقوع هزة أرضية ضربت مدينة أنطاكيا بلغت قوتها 6.3 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان سوريا ومصر ولبنان وفلسطين.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاستقبال حضره وزيرا الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

وفي كلمته، أثنى الدبيبة، على الأعمال التي قاموا بها، مشيدا بمجهوداتهم في مساعدة الفرق التركية خاصة في أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث والإسعاف الميداني.

وشدد الدبيبة، على رؤساء الأجهزة، على ضرورة الاستمرار في تدريبهم ورفع كفاءتهم، مؤكدا ضرورة تفعيل عمل هيئة الإغاثة والرفع من جاهزيتها.

وقدّمت فرق الإنقاذ، للدبيبة، لدعمه واهتمامه بهم والاطمئنان المستمر خلال القيام بمهامهم، وفقا لبيان حكومته.