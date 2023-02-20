رصد هزات أرضية جديدة في دول مجاورة لليبيا

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين عن تسجيل هزة أرضية شمال بلدية ولاية غليزان .

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية، قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هزة أرضية رصدتها عند الساعة 20 و47 دقيقة بقوة 2,8 على مقياس ريختر وحدد موقعها بـ08 كلم شمال بلدية ولاية غليزان، دون وقوع أضرار حتى اللحظة .

وفي السياق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 6.43 درجات على مقياس ريختر، على بعد 552 كيلومتراً شمالي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقال معهد البحوث الفلكية، في بيان رسمي، إنه ورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين في مصر بالهزة الأرضية، من دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

بدوره أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات، الاثنين، قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

وحسب المركز فإن الهزة وقعت عند الساعة 01:11 فجر اليوم، وكان مركزها يقع على عمق 17 كم، على بعد 94 كم شمال شرق باليرمو.

وفي وقت سابق، الاثنين ضربت هزة ارضية جنوب تركيا وسوريا وشعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين.

ولقي 3 أشخاص مصارعهم، وأُصيب أكثر من 213 آخرين، إثر زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، ضربا المناطق الحدودية التركية السورية، مساء الإثنين، وشعر بهما سكان البلاد، فيما أصيب العشرات في سورية، وفقا للتقارير المحلية.