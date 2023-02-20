المنفي: إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية

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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية.

وأضاف المنفي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن هذه الترتيبات لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.

وأوضح رئيس المجلس أن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام.

ورحب المنفي بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023.

وأبدى رئيس المجلس استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.