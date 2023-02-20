لجنة برلمانية تناقش مشاكل الشركات المتعثرة والمنسحبة

عقدت لجنة متابعة الشركات المتعثرة والمنسحبة بمجلس النواب وتضم عضوي اللجنة “خليفة الدغاري” و“عائشة الطبلقي” وبحضور عضو المجلس”أسماء الخوجة”، اجتماعاً بعدد من ممثلي الشركات المتعثرة والمنسحبة.

وأوضح عضو اللجنة النائب “خليفة الدغاري” بأنهم ناقشوا أسباب تأخر عدد من الشركات في تقديم بياناتها اللازمة، والتي طُلبت منهم مسبقًا، وفقا للنماذج المعدة من اللجنة.

وأضاف الدغاري أن نصف هذه الشركات لم تقدم إلى هذه اللحظة تقاريرها المطلوبة، مبينًا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل اللجنة وتقديم تقريرها النهائي للمجلس، لافتاً إلى أن الشركات التي لم تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم إدراجها كشركات متعثرة.

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