بنغازي| جلسة حوارية حول “مشاركة الشباب في بناء الدولة”

بنغازي 20 فبراير 2023 (وال)- نظم منتدى حوار الشباب مساء اليوم الإثنين، جلستة حوارية الأولى ببنغازي حول “مشاركة الشباب في بناء الدولة”، دعمًا للمبادرات والأفكار الشبابية في إثراء عجلة التنمية المجتمعية والمشاركة في صياغة رؤية وطنية تدعم جهود المصالحة والسلم الأهلي بقيادات شابة لحل الأزمة الليبية، وإحداث تغير حيوي وملموس النتائج في حالة الإنسداد السياسي الذي تعانيه البلاد.

هذا وتضمن البرنامج العام لحوارية اليوم عرض مرئي حول أهمية مشاركة الشباب في بناء الدولة على اختلاف مفاصلها الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية والسياسية، ضمن مبادئ المنتدى المؤكدة على وحدة التراب، والتكافل الاجتماعي، والعدالة والإنصاف، والإندماج والشفافية والمواطنة.

وتأتي الجلسة الحوارية الأولى ببنغازي؛ ضمن التحضير لقمة الشباب 2023 والتي ستحمل شعار “ليبيا بينا كلنا”، بمشاركة أكثر من 5500 منتسب من مختلف المدن والقرى الليبية، بما يكفل مشاركة جميع المكونات الثقافية المحلية شرقًا وجنوبًا وغربًا.

يُشار إلى أن الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت ببنغازي اليوم، كانت قد سبقته أكثر من 88 جلسة حوارية عقدت بمختلف أرجاء البلاد منذ تأسيس منتدى حوار الشباب في عام 2020. (وال) هــ ش/ ر ت

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