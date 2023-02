الدبيبة يشدد على ضرورة رفع قدرة الكوادر القانونية والتنسيق مع السلطة القضائية

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة رفع قدرة الكوادر القانونية، والتنسيق المستمر مع السلطة القضائية باعتبارها حصن الليبيين ضد إسقاط الدولة الليبية ومؤسساتها، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال مشاركته لوزارة العدل في احتفاليتها باستكمال أعمال صيانة وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة تفعيله، بعد الأضرار والدمار الذي لحق به جراء الحرب.

وأضاف الدبيبة في كلمته، أن تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية، مؤكدا أنه لن يتراجع عن التعاون مع السلطات القضائية لتحقيق العدل بين أبناء الوطن مهما كان انتماؤهم السياسي، وفق قوله.

وشارك في الاحتفالية، التي تم خلالها تكريم الطلبة الأوائل بالدفعة العشرين للمعهد، وزيرة العدل والنائب العام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمدعي العسكري العام المُكلف ورئيس ديوان المحاسبة، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

