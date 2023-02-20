السفارة الأمريكية تدعو لاستخدام عائدات البلاد لصالح كل الشعب الليبي

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إلى استخدام عائدات ‎ليبيا الهامة لصالح كل الشعب الليبي، مؤكدة أن المزيد من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد.

جاء هذا في تعليق السفارة الأمريكية على مشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إن الاجتماع ناقش أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

وتابع باتيلي: ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم. وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقتُ مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي.

Trending حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية