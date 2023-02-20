بالعون: الولايات المتحدة تسعى إلى اعتماد النظام البرلماني في ليبيا

الوطن|رصد

قالت عضو مجلس النواب اسمهان بالعون إن الولايات المتحدة تسعى إلى اعتماد النظام البرلماني في ليبيا بدلاً من النظام الرئاسي.

وأضافت بالعون في بيان عبر صفحتها الرسمية قائلة: “سيتم من خلال النظام الجديد تعيين رئيس الدولة من قبل مجلس النواب، وليس مباشرة من قبل الشعب، على غرار النموذجين العراقي واللبناني”.

ونقلت عضو مجلس النواب عن مصادر مطلعة لم تذكر اسمها أن رئيس الدولة المقبل سيكون من برقة، ورئيس الحكومة الجديد من طرابلس، ورئاسة البرلمان من فزان.

وأوضحت بالعون أن ذلك يهدف إلى إعادة توزيع ميزان القوى والنفوذ في ليبيا بين الأقاليم الثلاث بما يخدم الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابعت البرلمانية : “من ناحية أخرى، في حال عدم توصل مجلسي الدولة والنواب إلى اتفاق بشأن الانتخابات في موعد أقصاه أبريل المقبل، فإن الأمم المتحدة ستتدخل بلا شك لفرض حل وسط لتشكيل الإطار الدستوري وجدول زمني للانتخابات وهو الأقرب“.

وأكملت بالعون قائلة: “بعد تدخل المجلس الرئاسي والسفير الأمريكي لم يعد بإمكان المحافظ الصديق الكبير صرف أي ميزانية لأي طرف،فقط الأموال الخاصة بالرواتب وإعانات القطاع العام ستكون متاحة كل شهر من البنك المركزي طرابلس إلى حين وضع ترتيبات مالية مؤقتة تضمن توزيع إيرادات النفط بشكل عادل وشفاف“.