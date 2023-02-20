باتيلي: هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023

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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، أن هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إنني أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة”.

وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا :”يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

وأشار باتيلي إلى أن التقارب استخلصه قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، بعد إجراء سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.