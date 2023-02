باتيلي يجري سلسلة من المباحثات قبل إحاطته أمام مجلس الأمن

ليبيا – كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالل باتيلي عن اجرائه الاثنين سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن حكومة عبدالحميد الدبيبة.

باتيلي أضح في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها المرصد بأن هذه المشاورات تأتي قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، مبينًا بأن هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

ورحب المبعوث الأممي بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، داعيًا الجميع للعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

