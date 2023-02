رويترز: محكمة بريطانية تحكم بسجن مصرفيين 11 عاما بتهمة الاحتيال على صندوق ليبيا إفريقيا للاستثمار

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن محكمة في لندن قضت بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في بنك “جيه.بي.مورجان” ومصرفي سابق في مجموعة “يوليوس باير” المصرفية بتهمة الاحتيال على صندوق الثروة السيادي الليبي بملايين الدولارات.

ونقلت الوكالة عن ممثل الادعاء بعد الجلسة، أن القيمة الإجمالية للمؤامرة تجاوزت 11 مليون دولار، بالدولار واليورو، وفق رويترز.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة حكمت على فريدريك مارينو (56 عاما) ويوشيكي أومورا (47 عاما)، غيابيا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة التآمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة فيما يتعلق بمحفظة ليبيا أفريقيا التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

في المقابل حُكم على مارينو، الرئيس السابق لشركة تابعة لجيه.بي. مورجان، بالسجن سبع سنوات ونصف، ودفع بأنه غير مذنب لكنه أُدين بعد محاكمة لم يحضرها.

وقال القاضي توني بومجارتنر إن مارينو بصفته الرئيس التنفيذي لشركة إف.إم. كابيتال بارتنرز، التي أدارت نحو 800 مليون دولار لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، استهدفت الثروة الجماعية للشعب الليبي.

وبحسب رويترز، فإن “أومورا” وهو رئيس سابق لشركة استثمارات تابعة لمجموعة “يوليوس باير جلوبال آست مانجمنت”، قد ساعد في انتزاع رسوم استثمار بطريقة غير سليمة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، فحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن أومورا لم يحضر النطق بالحكم، وقال بومجارتنر الذي أصدر مذكرة اعتقال يوم الاثنين، إن عدم حضور أومورا يظهر افتقاره إلى الشعور بالندم، حسب الوكالة.

ووفق رويترز، فقد أقر شريك مارينو في إف.إم. كابيتال بارتنرز “أوريلين بيسوت”، بالذنب قبل عامين تقريبا من بدء المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ورفض بيسوت التعليق بعد الجلسة.

وقال بومجارتنر إن “بيسوت” تعاون مع الادعاء وعرض الإدلاء بأدلة ضد زملائه المتهمين وشعر بالندم حقا.

المصدر: وكالة رويترز البريطانية

