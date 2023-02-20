حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية

عقد اليوم الاثنين، بمقر السفارة الليبية في تونس، لقاء ضم وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار الشؤون السياسية، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وعدد من أعضاء الإدارة السياسية بالبعثة، لمتابعة الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن باتيلي، أثنى على جهود الحكومة في المهام المناطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بعدد من الإجراءات والأنشطة التي تؤكد جديتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكافة البلديات وتفعيل الإدارة المحلية في مختلف المجالات، والذي يهدف إلى خلق استقرار وتنمية تساعد في خلق بيئة إيجابية لتنفيذ الانتخابات في ظروف جيدة.

كما قدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، إحاطة مختصرة حول نشاط اللجنة ومتابعتها لاستعدادات كافة القطاعات ذات العلاقة بالانتخابات، وتنسيق الجهود مع المفوضية العليا للانتخابات.

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وأكد المبعوث الأممي، أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، تؤكد دعمها لجهوده، للمضي نحو الانتخابات، وذلك خلال جولته الأيام الماضية.