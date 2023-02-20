باثيلي: هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات خلال هذا العام

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي أنه أجرى اليوم سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح باثيلي في تغريدة عبر منصة تويتر، أن هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، مضيفًا “أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة“.

وختم المبعوث الأممي “يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي“.