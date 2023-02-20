ليبيا الان

باثيلي: هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات خلال هذا العام

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي أنه أجرى اليوم سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح باثيلي في تغريدة عبر منصة تويتر، أن هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، مضيفًاأرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة“.

وختم المبعوث الأممييجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي“.

الوسوم

#عبدالله باثيلي الانتخابات المستشار عقيلة صالح المشير خليفة حفتر ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك