المنفي: نرحب بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات

رأى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن إنجاز الانتخابات في العام 2023 «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام»، معلنا ترحيبه بوضع غطاء دستوري لإنجاز هذا الاستحقاق واستعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية.

وكتب المنفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: إن «إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».

وفي تغريدة ثانية، أكد المنفي على أن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات» وذلك لأنها «ستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام»، وذلك في إشارة إلى إمكانية الاستفادة من الترتيبات المالية التي يقترح لجنة وطنية لإدارتها.

وتابع في تغريدة ثالثة قائلا: نرحب بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023»، مؤكدًا استعداده «للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته».