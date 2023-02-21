المنفي: المصالحة الوطنية أساس كل المسارات

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام.

وأضاف المنفي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي، بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023.

وأبدى المنفي استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.