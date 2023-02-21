البدء بصيانة عمارات القوارشة المتضررة واستكمال المدرسة الوحيدة بالمنطقة

الوطن| رصد

شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، في صيانة عمارات الإسكان العام بمنطقة القوارشة المعروفة باسم “عمارات الـ 800” المتضررة بالإضافة إلى استكمال المدرسة الوحيدة بالمنطقة.

وتشمل أعمال الصيانة، مشروع إنشاء المدرسة المتوقفة منذُ أكثر من 13 عام، وإنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة الطرق الداخلية وصيانة وطلاء الواجهات المتضررة للعمارات إنشاء الساحات الخضراء داخل العمارات وصيانة الأرصفة الداخلية، وصيانة شبكة الصرف الصحي.

جاء ذلك عقب زيارة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، التي تم فيها إعطاء التعليمات بالبدء فوراً في استكمال المدرسة والشروع في الصيانة الشاملة للعمارات وفقاً للمواصفات الفنية تحت إشراف إدارة المشروعات باللجنة.