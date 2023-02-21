الحداد يبحث مع وفد السفارة البريطانية دعم الجيش وتقديم الخبرة في كافة المجالات

ناقش رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق ” محمد الحداد “، مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات، بحسب بيان رئاسة الأركان العامة..

وحضر لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، نائب الملحق العسكري لوزارة الدفاع البريطانية لدى ليبيا.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحداد أكد في بداية اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا، وبحث مع وفد السفارة «سبل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل الجاد على دعم الجيش الليبي، وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات.