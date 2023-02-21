باتيلي: هناك تقارب بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023

العنوان – طرابلس

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، انه أجرى سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأكد المبعوث الأممي ترحيبه بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة”.

ودعا باتيلي الجميع للعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.