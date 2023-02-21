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المبعوث الأممي يجري سلسلة مشاورات مع القادة الليبيين قبل تقديم إحاطته لمجلس الأمن

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال المبعوث الأممي إلى عبد الله باتيلي، مساء أمس الاثنين، إنه أجرى سلسلة مشاورات مع القادة الليبيين قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المبعوث الأممي أن مشاوراته شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

وأشار باتيلي، إلى أن هناك تقارب في آراء القادة الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأضاف: يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا يوم الـ 27 من فبراير الجاري.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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