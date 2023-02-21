اللواء “أبوزريبة” يبحث المُستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية

الوطن/ رصد

ناقش وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اللواء “جمال المسماري” أخر المُستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية و الحملات التي قامِت بها الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة و مروجي المخدرات و الخمور و المشاكل التي تُواجه رجال الأمن والأجهزة الأمنية وإيجاد الحلول لها.

كما تم خلال الاِجتماع استعراض الأعمال المُنجزة بالديوان وَالصعوبات التي واجهت سيّر العمل بهدف الاِرتقاء بعمل مكونات الوزارة بالمنطقة الشرقية وتحسين الأداء الأمني وتقديم أفضل خدمات للمُواطنين.