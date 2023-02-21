باتيلي: هناك تقارب متزايد بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023

أجرى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، سلسلة لقاءات مع القادة والمسؤولين الليبيين قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت اليوم سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف باتيلي:” هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023″.

وتابع:” إنني أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، ويجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.