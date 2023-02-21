المنفي: نرحب بل الجهود لإنجاز الانتخابات الليبية في 2023

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر حسابه بموقع تويتر، أن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام.

وعبر المنفي، عن ترحيبه بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023 ومستعدين للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.

وكان المنفي، قال في وقت سابق إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

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