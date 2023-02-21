الفارسي: المجالس الموجودة تحاول إضاعة الوقت وإفراغ ملف المناصب السيادية من محتواه

الوطن| رصد

قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور يوسف الفارسي، إن هناك صراعاً مستمراً حول ملف المناصب السيادية، لوجود أطراف لا تريد حسم هذا الملف، معتبراً أن المجالس الموجودة حاليا تحاول إضاعة الوقت وتسييس الملف وإفراغه من محتواه، وأن المشكلة في ليبيا هي أمنية بامتياز، وإذا تم معالجة الملف الأمني سيكون من السهل حل العديد من الملفات الأخرى.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على السلطة التنفيذية وتوحيد الحكومة، الأمر الذي سيعالج كل الملفات الأخرى، لافتاً إلى أن ملف المناصب السيادية سيستغرق وقتاً أطول، كما أن انعدام الأمن في العديد من المناطق سوف لن يسمح بتغيير تلك المناصب.