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ثابت يناقش مع “كيوان” الاستعدادات للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية ” عبدالمطلب ثابت “، أمس الاثنين، لقاء مع المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية “فاديا كيوان “.

وبحث اللقاء، الذي عقد بمقر المندوبية الليبية، بالعاصمة المصرية القاهرة، أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم منظمة المرأة العربية، والتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية.

كما ناقش السفير، مع “مديرة منظمة المرأة العربية”، آخر الاستعدادات والتجهيزات، للمؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية، بعنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” والذي سيعقد في ليبيا يومي 27-28 فبراير 2023.

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ثابت عبد المطلب ثابت

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صحيفة الساعة 24

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