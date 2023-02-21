باشاغا يتابع مع القطراني عمل غرفة الطوارئ والاستجابة وتجهيزاتها في بلدية المرج

الوطن / رصد

أطلع رئيس الوزراء فتحي باشاغا على نتائج الجولة التي قام بها رئيس وأعضاء غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة ما جرى في بلدية المرج من هزات أرضية الأيام الماضية ، وأهم الاحتياجات الضرورية الواجب توفرها في هذه الظروف الاستثنائية ، وذلك بعد إعلان حالة التأهب القصوى من قبل الحكومة الليبية تحسباً لاي طارئ .

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت صيانة محطة تحلية مياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب ، حيث تم إعطاء الأولوية للبدء الفوري في صيانة هذه المحطة ذات الأهمية القصوى لمدينة المرج وضواحيها .

كما تم التواصل مع الشركة المنفذة لهذا المشروع ودعوة إدارتها للحضور الى بلدية سرت لإتمام الاجراءات اللازمة بشأن بدء العمل فوراً لتشغيل محطة تحلية مياه بوترابة .