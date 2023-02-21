بن شرادة: المجلسين لن يتفاهما ولن يقدما أي خطوة متقدمة لإجراء الانتخابات

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” مقترح “عقيلة صالح” بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة، مناورة سياسية.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” سيقدم مقترحا نهاية فبراير في إحاطته أمام مجلس الأمن، وهو مقترح لتشكيل لجنة تتولى مهمة إجراء الانتخابات في ليبيا، بعيدا عن مجلسي النواب والدولة.

وتابع قائلا: مجلسي النواب والدولة لن يتفاهما ولن يقدما أي خطوة متقدمة لإجراء الانتخابات، والخلاف الحاصل داخل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، هو خير دليل على ذلك..