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المنفي يؤكد ضرورة انخراط الجميع في ترتيبات مالية لأولويات الإنفاق العام عبر لجنة وطنية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن  إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.

وأضاف المنفي في تغريدات على حسابه في موقع توتير، إن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام، معرباً عن استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.

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#المنفي الرئاسي المصالحة الوطنية ليبيا

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الوطن الليبية

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