النيابة العامة: حبس وكيل «صحة المؤقتة» وموظفين بمستشفى «قمينس»

أمر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في بنغازي، بحبس وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة وموظفي مستشفى «قمينس».

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف – بنغازي، مارس الإجراءات التي استلزمها تحقيق واقعات اختلاس لوازم تسيير عمل المختبرات الطبية في مستشفى قمينس.

وأثبتت التحقيقات المجراة في مواجهة وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة وسلف مدير المستشفى، ورئيس قسم المختبرات الطبية، ومسؤول الشؤون المالية والإدارية، عن صحة واقع سوء سلوكهم الوظيفي، تتعمدهم التصرف في بعض المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتسيير العمل دون وجه حق.

وأضاف البيان، أن سلوكهم أسهم في تحقق نفع غير مشروع لأنفسهم وغيرهم، وإلحاق الضرر بالمال العام؛ والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة، وبذلك أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.