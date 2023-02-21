مؤيدا مقترح “عقيلة”.. العرفي: الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون ذات صلاحيات محدودة

يرى عضو مجلس النواب ” عبدالمنعم العرفي ” أن ملفي الانتخابات وإخراج المقاتلين الأجانب ينبغي أن يكون الأساس الذي تشكل عليه الحكومة الجديدة،

جاء ذلك في تصريحات صحفية أكد فيها، دعمه مقترح رئيس مجلس النواب، ومشددا في ذات الوقت على أن تكون الحكومة الجديدة ذات صلاحيات محدودة وأن تضع جدولا زمانيا واضحاً لإخراج المرتزقة، وأن تلتزم بمهمتها الأساسية، ألا وهي إجراء الانتخابات المتعثرة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اقترح خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس، ومثلهم من المستقلين؛ لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي تعمل على توفير احتياجات المواطنين، وتساعد مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه.