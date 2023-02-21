بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:43).